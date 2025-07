Lookman martedì incontro Inter-Atalanta | la nuova offerta! – Sky

Per martedì è fissato un nuovo incontro tra Inter e Atalanta per sbrogliare il fronte Ademola Lookman. Ecco a quanto potrebbe rialzare la Beneamata la sua offerta per convincere la Dea una volta per tutte. 48 ORE MOLTO IMPORTANTI – La settimana in arrivo potrebbe diventare caldissima sul fronte Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano spinge per venire a Milano, ma prima bisognerà convincere la Dea. Da Sky Sport confermano quanto già raccontato nella giornata odierna, ossia che martedì potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’Inter e l’Atalanta. Ecco le ultime raccontate da Davide Abrescia: « Martedì potrebbero esserci nuovi contatti tra Inter e Atalanta, quando ci sarà pure la riunione di Lega. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, martedì incontro Inter-Atalanta: la nuova offerta! – Sky

? L'assemblea di Lega di martedì può rappresentare l'occasione per un confronto diretto tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. - Sky Sport Vai su Facebook

