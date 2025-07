Per l’ingaggio di Ademola Lookman l’Inter è pronta a rivedere la prima offerta presentata all’Atalanta. I dettagli e una domanda che emerge in maniera frequente. LA DECISIONE – Ademola Lookman è la prioritĂ assoluta del mercato in entrata dell’Inter, per cui ogni ragionamento in sede di mercato viene di conseguenza. I nerazzurri hanno scelto il nigeriano per dare una forma compiuta al 3-4-2-1 con cui Cristian Chivu intende rinnovare la sua Inter. Su questa base, gli ultimi incontri tra dirigenza e tecnico rumeno sono serviti per studiare insieme le prossime mosse in vista dell’affondo – si spera decisivo – per l’acquisto del calciatore classe 1997. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman, l’Inter non si arresta! Una domanda ricorrente – CdS