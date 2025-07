Lookman Inter spunta la percentuale sulla futura rivendita | il fattore che può cambiare tutto

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a lavorare per chiudere l’operazione piĂą attesa dell’estate: l’arrivo di Ademola Lookman dall’ Atalanta. L’attaccante nigeriano resta l’obiettivo di mercato numero uno per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu, e la prossima settimana potrebbe essere quella dell’accelerata decisiva per sbloccare la trattativa. I contatti tra le due societĂ sono in corso da giorni, ma i nerazzurri contano di ridurre ulteriormente la distanza con un nuovo rilancio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, spunta la percentuale sulla futura rivendita: il fattore che può cambiare tutto

In questa notizia si parla di: inter - lookman - spunta - percentuale

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, Buchanan torna al Villarreal: nel weekend le visite mediche. Le cifre dell'affare; Inter, su Taremi spunta il Leeds; Tutto il calciomercato in diretta.

Lookman, c’è una percentuale sulla rivendita! Ecco quanto l’aveva pagato l’Atalanta - Settimana prossima può essere decisiva per l'arrivo di Ademola Lookman all'Inter: ecco quanto lo aveva pagato l'Atalanta ... fcinter1908.it scrive

Inter, Buchanan a un passo dal ritorno al Villarreal: le cifre dell'affare. Spunta la percentuale sulla rivendita - Contatti in giornata tra Inter e Villarreal per l'affare Buchanan: il canadese si avvicina al ritorno in Spagna dopo. Lo riporta calciomercato.com