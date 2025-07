Lookman Inter sarà la settimana dell’attaccante nigeriano! Da Bergamo | ok di Oaktree per il rilancio

Lookman Inter, anche il Corriere di Bergamo conferma: sarà la settimana della chiusura! Ok per il rilancio da Oaktree. È iniziata ufficialmente la settimana di Ademola Lookman. L’ Inter è pronta a sferrare l’affondo decisivo per portare a Milano l’esterno offensivo dell’ Atalanta, individuato come obiettivo numero uno per l’attacco di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere di Bergamo, i nerazzurri sono vicini a formalizzare un’offerta da 45 milioni di euro, cifra che si avvicina sensibilmente ai 50 milioni richiesti dalla Dea. Il rilancio sarà composto da 3 milioni di parte fissa in più rispetto alla prima proposta, con l’aggiunta di 2 milioni di bonus, riducendo così di oltre la metà il divario tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, sarà la settimana dell’attaccante nigeriano! Da Bergamo: ok di Oaktree per il rilancio

Lautaro Martinez commovente: «Ho pianto in settimana. Vogliamo entrare nella storia dell’Inter!» - Lautaro Martinez si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match il cui 4-3 finale ha consegnato ai nerazzurri il pass per la finale.

Mauro non ha dubbi: «Scudetto? Qualche settimana fa la mia favorita era l’Inter, ma ora è il Napoli» - di Redazione Mauro, l’ex calciatore e commentatore sportivo ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Napoli: le sue dichiarazioni.

Luis Henrique Inter, può arrivare la svolta decisiva? In settimana contatti diretti tra Marotta e l’OM - di Redazione Luis Henrique Inter, può arrivare la svolta decisiva? In settimana contatti diretti tra Marotta e l’OM.

