Lookman Inter pronta al rilancio! 2 novità per provare a chiudere – TS

Ademola Lookman rappresenta indubbiamente la prioritĂ del mercato dell’Inter. Per riuscire ad arrivare al nigeriano, il Club nerazzurro sta studiando una nuova proposta. I dettagli. IL PUNTO – Ademola Lookman è il calciatore su cui si sta concentrando in maniera prevalente l’attenzione dell’Inter in materia di mercato. Il giocatore dell’Atalanta viene visto come l’innesto ideale per dare concretezza al 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico Cristian Chivu, stante la possibilitĂ di inserirlo sulla trequarti alle spalle del finalizzatore Lautaro Martinez. AffinchĂ© si arrivi a quest’esito, però, il Club nerazzurro deve modificare i termini della proposta presentata ai bergamaschi per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, Inter pronta al rilancio! 2 novitĂ per provare a chiudere – TS

