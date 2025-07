Lookman Inter, l’Atalanta corre ai ripari e cerca il sostituto. Una mossa che avvicina a Milano l’attaccante nigeriano. Ecco le ipotesi. Mentre l ’ Inter si prepara al rilancio decisivo per Ademola Lookman — offerta da 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus — l’ Atalanta comincia a pianificare il futuro senza l’attaccante nigeriano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bergamasco si starebbe giĂ muovendo per individuare alternative sul mercato, come da tradizione attingendo al ricco serbatoio del campionato belga. Il primo nome sul taccuino è quello di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano del Genk, classe 2000, autore di una stagione da 23 gol e 7 assist tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta corre ai ripari: si cerca un nuovo attaccante! Questi i preferiti per sostitutirlo