Lookman Inter il giocatore resta in attesa! L’Inter prepara il rilancio ecco quale sarà il giorno decisivo

Lookman Inter, il giocatore resta in attesa! L’Atalanta aspetta un rilancio concreto. Ecco quando potrebbe arrivare il nuovo affondo. Ademola Lookman resta il nome in cima alla lista dei desideri dell’ Inter per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 202526. L’esterno nigeriano, classe 1997, è considerato il profilo ideale per completare il tridente nel nuovo sistema di gioco pensato da Cristian Chivu, pronto a lanciare il 3-4-2-1 come modulo principale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha giĂ fissato una nuova data per tornare alla carica: il rilancio ufficiale per Lookman non avverrĂ prima di martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, il giocatore resta in attesa! L’Inter prepara il rilancio, ecco quale sarĂ il giorno decisivo

