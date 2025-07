Lookman Inter i nerazzurri monitorano anche l’infortunio | cosa filtra sul rientro

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è pronta a rilanciare per Ademola Lookman, ma parallelamente osserva con attenzione anche un altro aspetto cruciale della trattativa: le condizioni fisiche dell’attaccante nigeriano. Come riportato dal Corriere dello Sport, quella che sta per iniziare sarĂ una settimana molto importante, sia sul fronte del mercato che per il suo recupero fisico. Lookman, infatti, è vicino al rientro dopo un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi al secondo giorno di lavoro con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

