Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è pronta a tornare alla carica per Ademola Lookman e la settimana che si apre domani potrebbe rivelarsi quella della svolta. Dopo giorni di stallo, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe intenzione di rilanciare ufficialmente la propria offerta per convincere l’ Atalanta a cedere l’esterno offensivo nigeriano. Le parti, al momento, restano ferme sulle rispettive posizioni: l’Inter offre meno di quanto richiesto, mentre il club bergamasco non si muove dalla valutazione di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, fissato il giorno dell’incontro con Percassi