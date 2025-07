Lookman Inter attaccante ancora in attesa! I nerazzurri hanno un piano ecco il giorno decisivo

! tutti gli aggiornamenti Ademola Lookman, talentuoso esterno offensivo nigeriano classe 1997, è diventato il principale obiettivo di mercato dell’Inter in vista della stagione 202526. L’ex giocatore di Lipsia, Leicester e ora in forza all’Atalanta ha dimostrato grande versatilitĂ e incisivitĂ , . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lookman Inter, attaccante ancora in attesa! I nerazzurri hanno un piano, ecco il giorno decisivo

In questa notizia si parla di: lookman - inter - attaccante - attesa

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, le news di sabato 26 luglio: Milinkovic Savic-Napoli: attesa l'ufficialitĂ , Inter pronta al rilancio per Lookman, Roma, Wesley in cittĂ . Intesa con Ghilardi; Addio di Lookman: l'Inter resta in attesa, ma avanza l'ipotesi dell'Atletico Madrid; Inter: Taremi dice no al Botafogo, contatti con due club di Premier League.

Inter ancora a caccia di Lookman e Leoni: le novità - Tutte le novità sulle trattative, cifre e tempi delle operazioni di calciomercato nerazzurro. Si legge su lifestyleblog.it

Inter, cambiano cifre e formula dell’offerta per Lookman. C’è il giorno per il rilancio - Prosegue la trattativa Lookman: l'Inter, dopo essersi scontrata con le resistenze dell'Atalanta, è pronta a rilanciare, e in settimana sono attesi nuovi sviluppi. Secondo informazione.it