Sta per entrare nel vivo la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano sempre piĂą vicino alla maglia nerazzurra. Secondo quanto confermato anche da Fabrizio Romano tramite un video pubblicato sul proprio canale YouTube. ATTESI NUOVI SVILUPPI – I prossimi giorni saranno fondamentali per provare a sbloccare la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, che spinge sempre di piĂą per andare a Milano. Tra lunedì e martedì sono infatti attesi nuovi contatti diretti tra le due societĂ , che potrebbero rivelarsi decisivi per la chiusura dell’affare. L’Inter è partita da una prima proposta da 40 milioni di euro, che però non ha soddisfatto le richieste dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman-Inter, arrivano conferme: settimana decisiva! Passi in avanti