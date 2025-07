L’omicidio della Ferruccia Il giudice ha deciso Il figlio resta in carcere

PISTOIA Resta in carcere Giuseppe Blandino, 42 anni, accusato di aver ucciso il padre Salvatore, 70 anni, e di aver occultato il cadavere seppellendolo in un campo alla Ferruccia, frazione al confine tra i comuni di Agliana e Quarrata. Il gip di Pistoia ha convalidato il fermo dell’uomo disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. A riferirlo, il difensore del 42enne, l’avvocato Enrico Giuntini, il quale ha già annunciato che farà ricorso al tribunale del riesame. Secondo il legale, infatti, non ci sarebbero "elementi per confermare il fermo" e disporre la misura cautelare, poiché – ha spiegato – "le indagini sono ancora in corso e non c’è il pericolo di fuga da parte dell’indagato". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio della Ferruccia. Il giudice ha deciso. Il figlio resta in carcere

