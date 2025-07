Lollipop chainsaw | perché il gioco potrebbe deludere i fan

Il mondo dei videogiochi e delle produzioni cinematografiche sta assistendo a cambiamenti significativi, con nuovi progetti che spesso suscitano aspettative contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori. Tra le novità più discusse troviamo l’annuncio di un nuovo capitolo di Lollipop Chainsaw, un titolo culto del genere hack-and-slash, e la sua futura trasposizione in forma di serie anime. Questo articolo analizza gli aspetti principali di questa novità , evidenziando le assenze di figure chiave e i timori riguardo al tono e alla direzione del progetto. l’assenza delle figure storiche di lollipop chainsaw. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lollipop chainsaw: perché il gioco potrebbe deludere i fan

