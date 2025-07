Lodi uccide la moglie disabile Il marito 89enne prova a togliersi la vita | arrestato per omicidio volontario

Alla fine è stato arrestato per omicidio volontario Sanzio Negri, l’uomo 89enne che ieri ha ucciso, soffocandola, sua moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne e disabile, nella loro abitazione di Castiraga Vidardo, nel Lodigiano. Negri rimane, comunque, al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato dopo aver tentato ieri di togliersi la vita. Sul cadavere della donna la Procura di Lodi ha disposto l’autopsia, prevista per martedì o mercoledì prossimi all’Istituto di Medicina legale di Pavia. Negri e la richiesta al comune per la moglie malata. Il paese è sgomento per l’accaduto. Secondo quanto riporta Repubblica una ventina di giorni fa l’89enne si era rivolto al municipio del suo paese, Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, dalla sindaca Emma Perfetti. 🔗 Leggi su Open.online