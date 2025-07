Lodi 89enne uccide la moglie disabile soffocandola con un sacchetto e tenta di togliersi la vita | arrestato

L'uomo, giorni fa, era andato in municipio per chiedere come potesse fare per modificare l'abitazione per rendere più agevole la vita alla donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lodi, 89enne uccide la moglie disabile soffocandola con un sacchetto e tenta di togliersi la vita: arrestato

