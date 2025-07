Lodi 89enne soffoca la moglie disabile poi tenta il suicidio | per il sindaco è dramma della solitudine

Secondo quanto riportato, sembra che alcune settimane fa l'uomo si fosse recato in Comune a Lodi per avere alcune informazioni su come modificare la sua abitazione per cercare di aiutare la moglie, che da anni era in sedia a rotelle, a muoversi meglio.

Lodi, uccide moglie disabile poi tenta di togliersi la vita - Un ottantanovenne di Castiraga Vidardo (Lodi) ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un sacchetto, e poi ha tentato il suicidio.

Lodi, 89enne uccide la moglie disabile soffocandola con un sacchetto e tenta di togliersi la vita - L'uomo, giorni fa, era andato in municipio per chiedere come potesse fare per modificare l'abitazione per rendere pi√Ļ agevole la vita in casa alla donna

Dramma familiare a Lodi, uccide la moglie 80enne e poi chiama le pompe funebri - L’abitazione in cui un 89enne ha ucciso, ieri, la moglie disabile ottantenne, a Castiraga Vidardo, è stata sequestrata dai carabinieri Lodi mentre la Procura, con il pm Roberto Fedelini, indaga per omicidio volontario.

Anziano uccide la moglie disabile e tenta di togliersi la vita: Luisa Trabucchi morta soffocata con un sacchetto - Un ottantanovenne ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un sacchetto, e poi ha tentato il suicidio. Scrive msn.com