Secchi e stracci a tamponare l’acqua che ieri pomeriggio, dopo il forte temporale, ha allagato i corridoi e le camere dello studentato Fermi di Lacugnano. Nel frattempo è caduto anche un po’ di intonaco dal controsoffitto, tanto che il neo amministratore dell’Adisu Giacomo Leonelli, preoccupato, ha deciso di far evacuare l’ala dello stabile, spostando i 30 studenti rimasti a Perugia per sostenere gli esami, in un’altra porzione del fabbricato. "La situazione dello studentato è gravissima - denuncia l’assessore regionale all’istruzione Fabio Barcaioli, informato dei fatti da Leonelli – I ragazzi rimasti per gli ultimi esami si muovono tra detriti e pozzanghere, cercando di non farsi male, in un luogo che, invece, dovrebbe garantire studio e sicurezza e invece mette a rischio la salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo studentato Fermi cade a pezzi. Stanze allagate e calcinacci. Trenta ragazzi costretti a spostarsi