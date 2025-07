Lo scienziato Scaltriti presenta il suo libro

“Non se, ma quando“, il libro Maurizio Scaltriti, scienziato di primo piano a livello mondiale, è un inno alla speranza: "La guarigione dal cancro non è una possibilità lontana e questo mio ottimismo – ha dichiarato nel corso della presentazione della sua prima opera divulgativa, a Perugia – è fornito dai dati scientifici, dall’evoluzione compiuta dalla ricerca sul cancro, dalle scoperte fatte e dai molti tumori che prima erano sentenze e che oggi non lo sono più". All’evento, promosso dall’Associazione umbra per la lotta contro il cancro, con il patrocinio del Comune, erano presenti il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, il Giuseppe Servillo del Comitato Tecnico Scientifico Aucc e From e la presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo scienziato. Scaltriti presenta il suo libro

