LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | ultima giornata trionfale per l’Italia tre ori e top5 nel medagliere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e l’edizione 2025 delle Universiadi, che in Germania hanno visto una grande Italia chiudere tra le prime 5 nazioni nel medagliere! Un saluto sportivo! 14:20 Ultima giornata ricchissima di soddisfazioni per gli azzurri: sono arrivati 3 ori, uno dalla 20km di marcia e un paio dal Canottaggio! In totale abbiamo conquistato la bellezza di 6 metalli in questa giornata conclusiva. 14:17 Oro alla Gran Bretagna, argento alla Polonia e bronzo alla Olanda. Italia 5^! Si chiude il programma del Canottaggio! 14:12 CANOTTAGGIO – Partita finalmente la finale dell’otto! Azzurri staccati di 3? dopo 500 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: ultima giornata trionfale per l’Italia, tre ori e top5 nel medagliere!

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

Universiadi: Andrea Cosi ORO nella 20 km di marcia - BOCHUM – primo aggiornamento dalla sesta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. msn.com scrive

Universiadi: Elena Carraro paga la partenza in finale – Frattini 11° nel giavellotto - BOCHUM – terzo e ultimo aggiornamento dalla quinta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Come scrive msn.com