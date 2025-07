LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | tempesta di medaglie dal canottaggio e non è finita qui! Splendido oro di

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 ATLETICA – Wind (SUI) oro con 4.19:96 davanti a Calvert (GBR) e May (AUS) nei 1500 metri. Ricordiamo che l’Italia ha chiuso la sua rassegna con una splendida medaglia d’oro di Andrea Cosi, che ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia con un tempo più che discreto di 1h19’48”. 13:05 CANOTTAGGIO – Alle 13:35 è in programma la finale del quattro singolo misto, Italia manco a dirlo per il podio. 13:00 I nostri portacolori d’argento: Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione. 12:59 CANOTTAGGIO – ARGENTOOOOO! Un’altra medaglia! Oro Olanda, bronzo Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: tempesta di medaglie dal canottaggio, e non è finita qui! Splendido oro di

In questa notizia si parla di: canottaggio - diretta - universiadi - risultati

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: Italia a caccia delle prime medaglie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le prime finali! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 5 in totale gli equipaggi italiani presenti nelle finali odierne.

LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: fantastico oro di Andrea Cosi nella 20 km di marcia! - Vai su X

LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: fantastico oro di Andrea Cosi nella 20 km di marcia! Tra poco le finali del canottaggio; LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Carraro quinta nei 100 ostacoli, giornata che non sorride all’Italia; LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: Italia, oro nella pallanuoto! Tavernini argento nell’alto. Azzurri che salgono nel medagliere.