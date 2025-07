LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | tempesta di medaglie dal canottaggio 4° posto di Olivieri nell’asta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  13:00 I nostri portacolori d’argento: Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione. 12:59 CANOTTAGGIO – ARGENTOOOOO! Un’altra medaglia! Oro Olanda, bronzo Cechia. 12:57 CANOTTAGGIO – Ci siamo! Rush finale! Italia seconda in rimonta! 12:56 CANOTTAGGIO – Non c’è molto distacco tra la leader Olanda e l’Italia terza a +3?5! 12:54 CANOTTAGGIO – Italia terza a metĂ gara! 12:52 CANOTTAGGIO – Iniziata la finale di quattro maschile! 12:50 – ATLETICA – Oro Polonia davanti agli USA nella 4Ă—400 metri! 12:45 CANOTTAGGIO – Finita qui? NO! Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione i nostri portacolori nella finale del quattro uomini! 12:38 CANOTTAGGIO – Si avvicina tantissimo la Germania ma non riesce a compiere la rimonta impossibile sulla GBR, che è oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: tempesta di medaglie dal canottaggio, 4° posto di Olivieri nell’asta!

