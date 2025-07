LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | ORO per Sali Borghi e argento per Covini Gardino nel canottaggio! Olivieri in corsa nell’asta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:13 Kreiss, Guttormsen e Bondor a 5.55. Olivieri deve in tutti i modi giungere a quel livello se non vuole chiudere al 4° posto! 12:10 ATLETICA – Bondor (HUN) si porta da solo in testa con 5.55m, Olivieri è giunto a 5.45 al secondo tentativo! Adesso proverĂ a iscriversi alla lotta per la medaglia d’oro a 5.55! 12:08 CANOTTAGGIO – L’appetito vien mangiando! ITALIA impegnata a breve (12:10 circa) nella finale del singolo di coppia uomini M-4! Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli i nostri portacolori! 12:07 ATLETICA – Addirittura 5.50 per Guttormsen (NOR) che mette al momento in terza posizione Olivieri, fermo a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: ORO per Sali/Borghi e argento per Covini/Gardino nel canottaggio! Olivieri in corsa nell’asta!

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: buon primo lancio per Olivieri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 La prima gara in pista sarĂ alle 19.20 con i 400 metri femminili.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: zero punti per la Polonia nel martello! Olivieri si difende, fiatone Verteramo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Olivieri ad un passo dalla certezza di chiudere negli 8.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: ottimi Polinari e Olivieri, annaspa Verteramo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Gran lancio dell’ucraino Kokhan: si porta in testa al lancio del martello con un sensazionale 81,66 metri! Olivieri è sempre sesto.

Scotti, Bonora, Olivieri: 3 bronzi a Bochum - Tre finali con azzurri nella terza serata di gare alle Universiadi di Bochum (Germania): in pedana nel martello Giorgio Olivieri, in pista sui 400 metri il neoprimatista italiano Edoardo Scotti e ... Segnala fidal.it