LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | ORO per Sali Borghi argento per Covini Gardino e bronzo per Rocchi Pazzagli nel canottaggio! 4° Olivieri nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 CANOTTAGGIO – ITALIA che a breve si giocherà un’altra medaglia in acqua! Finale del quattro donne con l’equipaggio composto da Maria Elena Zerboni, Anna Rossi, Anita Rosa Boldrino e Matilde Barison: forza! 12:25 ATLETICA – SI è conclusa la rassegna universitaria per gli azzurri: nelle finali delle 4×100 maschile e femminile non ci sono italiani impegnati! 12:21 CANOTTAGGIO – Tre medaglie, di tutti i metalli già conquistate dall’ITALIA! Guai a chi si accontenta: alle 12:30 la finale del quattro donne con Italia che parte dalla prima corsia. Sulla carta, stando ai risultati delle qualificazioni, è la chance meno probabile per una medaglia! 12:18 CANOTTAGGIO – Bronzo per Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli nel singolo di coppia maschile: chiudono dietro Olanda e Croazia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: ORO per Sali/Borghi, argento per Covini/Gardino e bronzo per Rocchi/Pazzagli nel canottaggio! 4° Olivieri nell’asta

