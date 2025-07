LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | fantastico oro di Andrea Cosi nella 20 km di marcia! Tra poco le finali del canottaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28 ATLETICA – Alle ore 10.55 scatterĂ la Finale del salto triplo femminile che però non vedrĂ al via atlete italiane. Alle ore 11.03, invece, toccherĂ alla Finale dei 3000 siepi, anche in questo caso senza italiane al via. 10.25 ATLETICA – In questo momento stanno andando in scena le cerimonie di consegna delle medaglie di marcia, decathlon e salto in alto. Alle ore 10.45 si tornerĂ in azione con la Finale del salto con l’asta maschile con il nostro Matteo Olivieri. 10.20 CANOTTAGGIO – Nella Finale B del doppio maschile successo della Germania con il tempo di 6:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

