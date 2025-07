LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | argento per Covini Gardino nel canottaggio ora tocca a Sali Borghi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:48 ATLETICA – Polonia oro nella 4Ă—400 maschile. Nessuna azzurra impegnata neanche nella finale dei 1500 metri, al via alle 12! 11:45 CANOTTAGGIO – Grandissima attesa per la finale di coppia femminile, dopo l’argento del duo azzurro CoviniGardino! Impegnate Elena Sali e Sara Borghi! 11:44 ATLETICA – Matteo Olivieri adesso dovrĂ provare a giungere a 5.35, misura che i leader provvisori della gara hanno giĂ messo a segno. 11:43 ATLETICA – In corso anche la finale del lancio del martello femminile, non ci sono azzurre coinvolte. 11:40 CANOTTAGGIO – ARGENTO! Paolo Covini e Alessandro Gardino vengono battuti solo dalla Lituania e conquistano la medaglia d’argento nella finale di due di coppia maschile! 11:36 ATLETICA – Matteo Olivieri scende provvisoriamente dal podio della finale di salto con l’asta maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: argento per Covini/Gardino nel canottaggio, ora tocca a Sali/Borghi!

In questa notizia si parla di: diretta - argento - covini - gardino

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci, tris d’argento! Che rimonta dell’azzurra, oro a Kajimoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.05: L’appuntamento è per le 4.00 con la gara maschile e con Paltrinieri che cercherà di eguagliare Taddeucci.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.13: E’ la sesta medaglia per l’Italia, tutte d’argento! La staffetta azzurra ha ottenuto un risultato di grande spessore.

LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | argento per Covini Gardino nel canottaggio oro di Andrea Cosi nella 20 km di marcia!.