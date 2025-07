LIVE Universiadi 2025 risultati 27 luglio in DIRETTA | altro ORO per l’Italia nel canottaggio sono 4 medaglie e non è finita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 CANOTTAGGIO – Dopo 1000 metri scaliamo una posizione sulla Spagna, ma restiamo sesti staccati di 6? dalla medaglia e di 9? dalla vetta. 13:48 CANOTTAGGIO – Dopo 500 metri di gara paghiamo cinque secondi dalla vetta. 13:45 CANOTTAGGIO – Adesso l’otto femminile impegnato nella finale!! Vittoria Calabrese, Matilde Barison, Angelica Erpini, Giaconda Iannicelli, Anita Boldrino, Anna Rossi, Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl e Benedetta De Martino! 13:41 CANOTTAGGIO – OROOOOOO! Un altro! Sono Martina Fanfani, Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo e Alice Ramella a mettersi al collo il metallo più pregiato nella prova mista di quattro senza! Gli azzurri hanno percorso tutti i 2000 metri in testa alla gara! La Germania si è avvicinata alla fine ma nulla ha potuto! Bronzo Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: altro ORO per l’Italia nel canottaggio, sono 4 medaglie e non è finita!

