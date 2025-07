LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Tocci e Marsaglia sognano in grande dal trampolino 1 m!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Questi i risultati della fase preliminare: 1 CHN Zheng 428.00 2 GBR Houlden 407.45 3 ITA Marsaglia 381.30 4 CHN Yan 372.25 5 FRA Bouyer 370.15 6 MEX Olvera Ibarra 366.95 7 ITA Tocci 365.15 8 NAB Fokin 359.75 9 DOM Ruvalcaba 358.30 10 GER Massenberg 357.80 11 UKR Chyzhovskyi 351.00 12 Wesemann 350.60 11.18 I favoriti indiscussi per questa gara sono i due cinesi. Attenzione però a possibili sorprese: in qualificazione Siyu Yan ha commesso qualche sbavatura chiudendo al quarto posto. Preciso Jiuyuan Zheng che ha completato il turno preliminare con 428. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia sognano in grande dal trampolino 1 m!

In questa notizia si parla di: diretta - tocci - marsaglia - tuffi

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Di Maria e Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: in mattinata le qualificazioni della piattaforma con Jodoin Di Maria, attesa per Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46: Nei primi due giorni già tre medaglie per l’Italia: l’oro di Chiara Pellacani nel metro, l’argento di Pellacani/Santoro nel sincro misto da 3 metri e il bronzo degli azzurri nel Team Event.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria terza dopo due rotazioni nella piattaforma, attesa per Marsaglia/Tocci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26: Praasterink piazza il sorpasso con un tuffo da 63 per un totale di 193.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Segnala informazione.it

Mondiali. Jodoin-Giovannini settimi. Alle 11:30 finale da 1 metro per Marsaglia e Tocci - Lei è la campionessa d’Europa e d’Italia dalla piattaforma, lui doppio bronzo europeo nel sincro e col team event, secondo agli assoluti Unipol di marzo a Torino. federnuoto.it scrive