LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | ottima partenza di Marsaglia nella finale dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 70.40 per Yan nonostante diverse imperfezioni. 11.58 Terza posizione provvisoria per Bouyer. 11.57 Errore di Olvera Ibarra!! Il messicano ottiene 55.50 a causa di un’entrata in acqua scarsa. 11.56 57.00 per Tocci che è entrato abbondante in acqua. 11.56 63.00 per Fokin. Tocca ora a Tocci con il due e mezzo indietro raggruppato 11.55 49.60 per Ruvalcaba che sbaglia completamente l’entrata in acqua 11.54 Massenberg cerca la rimonta con 60.45 11.54 50.60 punti per Chyzhovskyi 11.53 Tocca subito a Moritz Wesemann. Il tedesco aprirà la terza rotazione con un due e mezzo all’indietro raggruppato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima partenza di Marsaglia nella finale dal metro

In questa notizia si parla di: diretta - tuffi - mondiali - ottima

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e Barnabà per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, Barnabà e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

È una prima volta storica per l'azzurra Chiara Pellacani. La tuffatrice vince la sua prima medaglia individuale nei tuffi ai Mondiali di Singapore Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Giovanini/Jodoin Di Maria sesti, disastro Cina; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale!.

Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara - Andrea Barnabà e Davide Baraldi si sono qualificati alla finale mondiale di tutti dai 27 metri. informazione.it scrive

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Come scrive informazione.it