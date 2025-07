LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.37 Buongiorno amici di OA Sport. Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Avanzano in finale Lorenzo Marsaglia, 3° con 381,30 punti, e Giovanni Tocci, 7° con 365,15. Miglior punteggio per il cinese Jiuyuan Zheng con 428, seguito dal britannico Jordan Houlden con 407,45. La finale sarĂ alle 11.32. Ma prima seguiremo la piattaforma sincro mista dalle 9.02. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di tuffi 2025. All’OCBC Aquatic Center di Singapore prosegue la rassegna iridata: quest’oggi si assegneranno i titoli nel trampolino da 1 metro e dalla piattaforma 10 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista

In questa notizia si parla di: finale - diretta - marsaglia - metro

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva - Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva L'articolo Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva sembra essere il primo su Teleclubitalia.

LIVE Venezia-Schio 60-53, A1 basket femminile in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +7 Reyer a -5? dalla sirena finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Costanza Verona non vuole mollare per la Famila Wuber.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano altri due titoli; Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (27 luglio): orari, tv, italiani in gara; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Italia d’argento! Secondi Marsaglia nel metro e Giovannini/Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma.

Mondiali di Fukuoka. Pellacani e Bertocchi in finale dal metro, out ... - Il programma dei tuffi ai 20esimi Mondiali si apre alla Prefectural Pool di Fukuoka con le eliminatorie dal metro. Secondo federnuoto.it