LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | grande lotta per le medaglie Marsaglia quinto prima dell’ultima rotazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 67.50 per Ruvalcaba che chiude con il miglior tuffo della propria finale. 12.26 Massenberg entra in acqua leggermente lontano dal trampolino ed ottiene 61.50 12.25 61.10 per l’ucraino che è al momento in nona posizione. 12.24 Buon tuffo di Wesemann con 77.40. Il tedesco paga molto nel quarto e quinto tuffo, dove si è staccato dalla lotta per le medaglie 12.23 Ad una rotazione dal termine Zheng è in testa con 374.40 davanti ad Olvera Ibarra (354.00), Yan (338.30), Houlden (333.15), Marsaglia (326.10), Bouyer (323.50) e Fokin 321.00 12.22 Continua la gara in solitaria di Zheng. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: grande lotta per le medaglie, Marsaglia quinto prima dell’ultima rotazione

In questa notizia si parla di: diretta - lotta - medaglie - quinto

Lotta Napoli-Inter, ora Inzaghi cambia strategia: la rivelazione in diretta - Con il divario ridotto tra Napoli e Inter in quest’ultima giornata di Serie A, la Beneamata potrebbe adottare soluzioni diverse in campionato.

LIVE Nardi-De Minaur 4-6 5-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo due ore di lotta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 5 ACE ed il 57% di prime con una resa dell’88% per il numero 8 del mondo.

LIVE Musetti-Alcaraz 3-6 6-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro lotta ma si arrende al ritrovato spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-ANDREEVA/SHNAIDER DALLE 13.

LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: l’Italia chiude la giornata con 3 ori e 5 medaglie! Splendidi trionfi da nuoto e scherma; Ultimo oro USA: sorpasso sulla Cina nel medagliere; Cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi: Tom Cruise porta la bandiera a Los Angeles.