LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Cina d’oro con un finale al cardiopalma Italia sesta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.17 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 11.32 con la finale del trampolino da 1 metro con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia al via. Vi aspettiamo! 10.15 La Cina ha vinto ma questa volta non ha convinto. La coppia cinese ha sbagliato completamente il primo obbligatorio con Xie che ha leggermente sporcato l’ultimo tuffo. Ricordiamo che la tuffatrice cinese ha 15 anni ed è al primo Mondiale 10.13 Questa la classifica completa del sincro misto dalla piattaforma 10 metri: 1 Cina 323.04 2 Corea del Nord 322.98 3 Atleti Neutrali B (Russia) 311. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cina d’oro con un finale al cardiopalma, Italia sesta!

In questa notizia si parla di: diretta - cina - finale - tuffi

LIVE Cinà -Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: iniziato il match, il giovanissimo azzurro vuole un’altra impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Prende il tempo con il dritto Cinà e colpisce! Terza chance! 40-40 Ace (1°): 30-40 Bel rovescio in lungoriga di Navone.

Federico Cinà -Navone, ATP Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Federico Cinà sta per esordire agli Internazionali d'Italia, all'Atp Masters 1000 di Roma. Il 18enne palermitano, wild-card, giovedì 8 maggio sfida al primo turno l'argentino  Mariano Navone.

LIVE Cinà -Navone 3-6, 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: subito break dell’argentino nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Doppio fallo (2°), come nel primo set. Seconda 30-40 Favoloso e a sorpresa il rovescio lungoriga e vincente di Navone.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Giovanini/Jodoin Di Maria sesti, disastro Cina; Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani bronzo nel trampolino 1 metro; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: PELLACANI DI BRONZO DAL METRO! Italia solo sesta nel Team Event.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Scrive informazione.it

Mondiali tuffi: Italia sesta nel Team event, oro alla Cina - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Riporta informazione.it