LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | si assegnano le medaglie della gara maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.57: Una sfida emozionante per la medaglia d’oro. Sono davvero tantissimi gli atleti che possono lottare per il titolo mondiale. Lo spagnolo Carlos Gimeno, gli americani Lichtenstein e Colturi, i rumeni Popovici e Preda ed il francese Hunt. 4.52: Bisogna infatti ricordare che in questa finale i tuffatori entrano con il punteggio ottenuto dai due obbligatori svolti nei precedenti giorni. 4.49: C’è attesa per quello che potranno fare Andrea Barnaba e Davide Baraldi. Gli azzurri partono rispettivamente con un ritardo di 7 e 19 punti dalla testa della classifica, comandata dalla spagnolo Carlos Gimeno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano le medaglie della gara maschile

