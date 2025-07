LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Barnaba splendido sesto Oro all’americano Lichtenstein

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live. Grazie di averci seguito. 6.20: Terminano qui i Mondiali dei tuffi dalle grandi altezze. 6.18: Questa la classifica finale James Lichtenstein (USA) 428.90. Carlos Gimeno (ESP) 425.30. Constantin Popovici (ROU) 408.70. Jonathan Paredes (MEX) 407.40. Catalin-Petru Preda (ROU) 405.25. Andrea BarnabĂ (ITA) 375.30. Gary Hunt (FRA) 375.30. David Colturi (USA) 366.80. Oleksiy Prygorov (UKR) 359.90. Miguel Garcia Celis (COL) 341.45. Scott Lazeroff (USA) 340.95. Davide Baraldi (ITA) 323.80. Braden Rumpit (NZL) 321.20. Juan Manuel Gil (COL) 234. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba splendido sesto. Oro all’americano Lichtenstein

In questa notizia si parla di: tuffi - altezze - mondiali - diretta

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

#MondialidiNuoto su @SkyItalia e @NOWTV_It : tuffi, grandi altezze e vasca lunga in diretta da #Singapore https://digital-news.it/news/sky-italia/53377/mondiali-di-nuoto-su-sky-e-now-tuffi-grandi-altezze-e-vasca-lunga-in-diretta-da-singapore… #SkySport @S Vai su X

DIRETTA LIVE - Inizia l’avventura iridata degli specialisti dei tuffi dalle grandi altezze, tre gli azzurri in gara. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti da Singapore Vai su Facebook

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba e Baraldi in zona finale! Cosetti 12ma dopo la prima giornata; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: comincia la finale maschile dai 27 metri.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Riporta informazione.it

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale! - Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! Scrive informazione.it