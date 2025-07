LIVE Tuffi grandi altezze Mondiali 2025 in DIRETTA | Barnaba a caccia di un sogno nell’ultimo round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.46: L’americano Lazeroff conclude un totale di 340.95. 5.44: Davide Baraldi termina con un triplo indietro con tre avvitamenti e mezzo da 89.70 punti e un totale di 323.80. ChiuderĂ probabilmente tredicesimo. 5.42: Il colombiano Garcia Celis conclude la sua gara con 341.45 punti. Ora Davide Baraldi. 5.40: Riparte l’ultimo round con il colombiano Gil, che sbaglia e chiude con 234.60 di totale. 5.38: Questa la classifica dopo il quinto round Carlos Gimeno (ESP) 310.50. James Lichtenstein (USA) 285.80. Jonathan Paredes (MEX) 280.50. Constantin Popovici (ROU) 267. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba a caccia di un sogno nell’ultimo round

In questa notizia si parla di: diretta - round - tuffi - altezze

LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: ko l’azzurro che cade al quinto round - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si parte con i round eliminatori del fioretto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della giornata inaugurale degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso i round eliminatori del fioretto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:40 Tocca ancora ad Alice Volpi. La senese incrocia la britannica Castillo-Bernaus.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland; LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale!; Mondiali tuffi 2025, il programma di oggi (26 luglio): orari, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba sesto dopo i primi quattro round, Baraldi e Cosetti in finale! - Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! Lo riporta informazione.it

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland - Appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare con i due round decisivi della finale maschile dalle 5. Come scrive informazione.it