LIVE Tour de France ultima tappa | il via da Mantes la Ville l' arrivo a Parigi dopo 132,3 km

Cala il sipario sulla 112° Grande Boucle che, dopo l'intermezzo di Nizza 2024 (causa Giochi olimpici) si chiude di nuovo a Parigi con il traguardo ai Campi Elisi  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Tour de France, ultima tappa: il via da Mantes la Ville, l'arrivo a Parigi dopo 132,3 km

Tour de France 2025: cambia il percorso della passerella finale. “Vorremmo vedere vincere la Maglia Gialla a Parigi” - Siamo nel pieno del Giro d’Italia, ma ci sono già news importanti verso il Tour de France 2025. Il percorso dell’ultima tappa della Grande Boucle infatti cambierà per l’edizione numero 112: non ci sarà la classica passerella conclusiva.

Ha già in tasca la maglia verde del Tour de France Jonathan Milan, vicinissimo a coronare il sogno di una carriera come velocista, nell'ultima tappa del Tour de France da Lilla a Parigi con arrivo sugli Champs-Elysées, domenica 27 luglio. Vai su Facebook

Il Tour si avvicina al gran finale di Parigi: oggi il gruppo affronta l’ultima tappa alpina. Pogacar riuscirà a difendere la Maglia Gialla? ? Il Tour de France è sui 6 canali Eurosport, disponibili su # https://tim.social/tourdefrance_2025… # Vai su X

Tour de France, oggi ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) - Oggi, domenica 27 luglio, è il giorno della frazione numero 21 della Grande Boucle, con 132,3 km tra Mantes- Segnala msn.com

Tour de France oggi, gran finale con la tappa di Parigi. Percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Si chiude la Grand Boucle 2025 sugli Champs Elysèes, ma non è la solita passerella. msn.com scrive