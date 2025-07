LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | via alla corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16:36 L’edizione 2025 del Tour parla però anche italiano. Jonathan Milan(Lidl-Trek), oltre ad aver vinto due tappe, ha conquistato la maglia verde di leader della classifica a punti precedendo il titolare della maglia gialla. 16:33 La grande domanda degli appassionati, per quanto concerne l’ultima frazione, è se Pogacar deciderĂ di puntare al quinto successo di tappa di questa edizione, regalandosi il trionfo in maglia gialla sui Campi Elisi. 16:30 Il detentore del titolo iridato impreziosisce ulteriormente il suo trionfo con la conquista della maglia a pois. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Jonathan Milan domina a Valence! Seconda vittoria al Tour de France 2025 - Un’altra giornata memorabile per il ciclismo italiano al Tour de France 2025! Jonathan Milan conquista la seconda vittoria di tappa, imponendosi allo sprint sotto la pioggia nella diciassettesima frazione a Valence.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Tour de France, ad Arensman la 19ÂŞ tappa, Albertville-La Plagne L'olandese conclude in solitaria dopo una fuga sull'ultima salita. Vingegaard secondo. Pogacar resta in maglia gialla

Tour de France, oggi ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Diretta 21 tappa Tour de France 2025; LIVE Tour de France, ultima tappa: gruppo compatto, in testa fra gli applausi la Uae di Pogacar in parata.

LIVE Tour de France, ultima tappa: il via da Mantes la Ville, l'arrivo a Parigi dopo 132,3 km - Cala il sipario sulla 112° Grande Boucle che, dopo l'intermezzo di Nizza 2024 (causa Giochi olimpici) si chiude di nuovo a Parigi con il traguardo ai Campi Elisi ... Secondo gazzetta.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Mantes la Ville – Parigi: orari TV, percorso e favoriti - Passerella finale del Tour de France con l'arrivo a Parigi: una tappa che è destinata ai velocisti e alla celebrazione della maglia gialla 2025 ... Da fanpage.it