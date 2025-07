LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ventotto in testa c’è Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 18.58 30 chilometri al termine. 18.58 Ancora 22 secondi di vantaggio per il primo gruppo con Pogacar all'interno. 18.56 Pioggia forte ora su Parigi. 18.54 Inizia a piovigginare! Ultimi due giri! 18.53 Ci sono 20 corridori nel gruppo di testa. Non è presente Vingegaard. 18.50 Il gruppo si è ricompattato. 18.49 La maglia gialla guida ora il gruppo. 18.48 I corridori passano di fronte la Basilica. Pogacar nel gruppetto di testa. 18.47 Pogacar è in terza posizione, sta cercando di rimontare su Alaphilippe e Arnaud De Lie.

