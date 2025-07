CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 19.12 20 chilometri alla fine! L’Italia sogna con Ballerini e Trentin. 19.10 Rientra anche Matej Mohoric. 19.09 Sono rimasti in 5! Pogacar, Trentin, Van Aert, Ballerini e Jorgenson. 19.08 Risale anche Wout Van Aert. C’è anche Trentin! 19.08 Pogacar alza nuovamente il ritmo. Bene Ballerini secondo. 19.07 Si affronta per la seconda volta la CĂ´te de la butte Montmartre (1 km al 5.9% di pendenza media). 19.07 Sale a 45 secondi il vantaggio del gruppo di testa. 19.05 Tra poco si risalirĂ verso Montmartre. 19.03 Milan si trova nel secondo gruppo con gli altri uomini di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar alza il ritmo, Ballerini e Trentin sognano in grande