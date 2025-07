LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | i tempi per la generale verranno presi a 50,3 chilometri dall’arrivo

17:29 A causa delle condizioni metereologiche, i tempi della classifica generale verranno rilevati al 4° passaggio del traguardo, a 50,3 km dall'arrivo. 17:26 Nella sua carriera il corridore francese ha vinto sei tappe al Tour de France. 17:24 Quella odierna è la duecentesima partenza in una tappa di un grande Giro per Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). 17:21 La maglia gialla continua a tirare il gruppo. 17:18 Tadej Pogacar ha già percorso  26930 chilometri in 167 tappe di otto grandi giri. 17:15 Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step ha regalato l'unico successo di tappa alla Francia nel Tour 2025 con il trionfo nella frazione Montpellier – Mont Ventoux.

Il montepremi del Tour de France 2025: quanto si guadagna per maglia gialla, successi di tappa e classifica generale - Il montepremi complessivo del Tour de France 2025 è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, gli organizzatori metteranno in palio dei riconoscimenti economici molto interessanti e remunerativi per tutti i ciclisti e le squadre che parteciperanno alla Grande Boucle in programma dal 5 al 27 luglio.

