LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu trionfa in gara-1 indietro Bulega

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Non buone notizie per Bulega, che deve subire l’allungo di Razgatlioglu in attesa di gara-2. 11.21 Toprak Razgatlioglu si prende la Superpole Race del GP d’Ungheria. Sam Lowes secondo a 2.810, quindi Alvaro Bautista terzo a +4.441. Quarto Locatelli, poi Vierge, Bassani,Vickers, Mackenzie, Rea, Petrucci, Aerterger e Lowes. Bulega si deve accontentare della tredicesima posizione.  FINISCE COSI’! TOPRAK RAZGATLIOGLU VINCE ANCHE LA SUPERPOLE RACE AL GP D’UNGHERIA Ultimo giro: Razgatlioglu ad un passo dalla vittoria. Giro 910 Non sembra che possa cambiare nulla nell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu trionfa in gara-1, indietro Bulega

