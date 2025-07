LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu prenota la doppietta Bulega vigile in seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1321 Bulega non può rilassarsi troppo in quanto Sam Lowes lo insegue a meno di due secondi. 1221 7 secondi e mezzo separano Bulega da Razgatlioglu, che firma un nuovo giro piĂą veloce in 1:39.384. 1121 Caduta di Michael van der Mark. L’olandese era 15°. 1121 Prime due posizioni, come avvenuto praticamente in tutte le ultime gare, che appaiono cristallizzate. 1021 Viaggiano sullo stesso tempo in quest’ultimo giro Razgatlioglu e Bulega. Buona prova di Axel Bassani, al momento ottavo. 921 Intanto Yari Montella è risalito dalla 18esima alla 12esima piazza. Il salernitano si sta specializzando nelle rimonte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu prenota la doppietta, Bulega vigile in seconda posizione

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega per completare un weekend da urlo, dalle 14.00 gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 E’ il momento dell’inno nazionale italiano suonato dalla fanfara dei Carabinieri.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: parte forte Bulega, subito dietro Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Settimo Andrea Locatelli, ottavo Danilo Petrucci. -9 Lowes, partito male, è in quinta piazza.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega fa sua anche la Superpole Race, secondo Razgatlioglu - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bulega allunga nel Mondiale. 11.20 Prime 10 posizioni della Superpole Race: 1 Bulega, 2 Razgatlioglu, 3 Bautista, 4 Lowes, 5 Vierge, 6 Petrucci, 7 Locatelli, 8 Iannone, 9 Van der Mark, 10 Gardner.

