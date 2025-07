LIVE Superbike GP Ungheria 2025 in DIRETTA | Bulega deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 del GP di Ungheria 2025. Sul circuito di Balaton Park sarà una domenica di grande spettacolo con la superpole delle 11.00 che precederà il piatto forte e conclusivo di giornata. Nicolò Bulega deve reagire a margine delle spallate assestate dal turco Razgatioglu nelle ultime settimane. Gara-1 ha sorriso al centauro della BMW, che come accaduto in Gran Bretagna ha dettato il ritmo infliggendo sin da subito un buon distacco all’azzurro, che da metà gara si è accontentato della piazza d’onore. Razgatlioglu ha operato il sorpasso in classifica generale, e vanta ora 9 punti di margine sul pilota emiliano, che ha dunque bisogno di una immediata sterzata per non veder scappar via l’avversario diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega deve reagire

Diretta Sbk/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1! Secondo posto per Bulega (Gp Ungheria 2025) - Diretta Sbk, si è chiusa pochi minuti fa la diretta della Superpole di Superbike in vista del Gp di Ungheria, con Toprak davanti a tutti ... Da ilsussidiario.net

Superbike in Ungheria, Gara 1: 70^ vittoria per Razgatlioglu, Bulega e Bautista a podio - Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 a Balaton Park, in Ungheria, precedendo Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Lo riporta sport.sky.it