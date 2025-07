LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tutto facile per l’Italia della sciabola a squadre maschile tocca a Galassi e Di Veroli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galassi-Andrasfi 3-6. Colpo simultaneo. Galassi-Andrasfi 2-5 Galassi-Andrasfi 2-4 Galassi-Andrasfi 2-3 Galassi-Andrasfi 2-2 Galassi-Andrasfi 1-2 Galassi-Andrasfi 1-1. Colpo doppio. 10:29 E’ il momento dei sedicesimi del torneo di spada maschile individuale. Matteo Galassi sfida l’ungherese Tibor Andrasfi. 10:28 Per quel che riguarda il fioretto a squadre femminile domani l’Italia esordirĂ contro la Romania. ITALIA-THAILANDIA (sciabola a squadre maschile) 45-29! Missione compiuta per gli azzurri, che superano agevolmente il primo turno. Domani affronteranno agli ottavi una tra Germania ed Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tutto facile per l’Italia della sciabola a squadre maschile, tocca a Galassi e Di Veroli

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santarelli e un commovente Galassi accedono in semifinale nella spada maschile! Out le azzurre della sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Ci prendiamo una piccola pausa, Amici di OA Sport. Poi sarĂ giĂ tempo di pensare alle semifinali.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi argento nella spada maschile, bronzo per Santarelli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per domani con la terza giornata dei Campionati Europei di scherma.

Europei di Scherma 2025, la spada maschile brilla d’argento e di bronzo: Galassi e Santarelli sul podio - Genova, 15 giugno 2025 – Brilla d’argento e di bronzo la spada maschile azzurra ai Campionati Europei Genova 2025.

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi LIVE - Oggi ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi (Georgia) si assegnano i titoli nella spada femminile a squadre (Italia fuori in semifinale, si giocherà il bronzo contro la Corea) e nel fioretto maschi ... Secondo sport.sky.it

Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi prime medaglie in gare individuali fioretto maschile e spada femminile - Scherma, Mondiale Tbilisi: oggi prime medaglie in gare individuali fioretto maschile e spada femminile. Da sportface.it