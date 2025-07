LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tutto facile per Galassi! Gli azzurri vogliono sorprendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.47 L’egiziano Eldayed ha vinto e passa ai 16mi di finale! All’appello mancano solo Andrasfi e Rashaida! 7.45 Oltre l’incontro appena citato, si sta disputando ancora un altro assalto in questo terzo turno dei 32mi di finale: il cinese Xinkun Zhang affronta l’egiziano Mahmoud Eldayed, con il secondo in vantaggio 14-13. 7.42 Sulla pedana rossa, che come detto vedrĂ alla prova il nostro Santarelli, si sta ancora disputando l’assalto tra l’ungherese Tibor Andrasfi e il bulgaro Rahim Rashaida. 7.39 C’è attesa per l’ingresso in pedana di Cuomo che sulla numero cinque affronterĂ il giapponese Matsumoto, mentre Santarelli sulla pedana rossa se la vedrĂ con l’olandese Tulen! 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tutto facile per Galassi! Gli azzurri vogliono sorprendere!

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - mondiali - tutto

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - In vista del weekend, Sabato 24 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma - In vista del weekend, Domenica 25 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEÂ Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma.

Rai Sport Diretta Domenica 27 Luglio: Tour de France, Mondiali Nuoto, Scherma, Finale Euro Femminile Vai su X

Trionfo a Tbilisi! Arriva il primo oro per l’Italia ai Mondiali di scherma: gli azzurri del fioretto maschile superano gli Stati Uniti nella finale a squadre! Scopri tutto qui https://bit.ly/4mhWdvG Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste; Mondiali scherma: 3 bronzi per l'Italia; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile.

Rai Sport Diretta Domenica 27 Luglio: Tour de France, Mondiali Nuoto, Scherma, Finale Euro Femminile - Non aspettare, clicca subito per leggere l'articolo completo e rimanere aggiornato! Secondo digital-news.it

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile - Mondiale Tbilisi 2025 – L'Italia del fioretto maschile scrive la storia: è Campione del Mondo! Da informazione.it