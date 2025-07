LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | sta per iniziare la spada maschile! Gli azzurri vogliono sorprendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 Cuomo affronterà il giapponese Ryu Matsumoto, mentre Di Veroli avrà a che fare con lo svizzero Hadrien Favre. Il nostro Galassi disputerà il suo assalto contro il ceco Martin Rubes e Santarelli contro l'olandese Tristan Tulen! 6.42 Buongiorno a tutti amici di OA Sport, manca poco all'inizio della fase eliminatoria della spada maschile, con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Matteo Galassi ed Andrea Santarelli che affronteranno questa mattina i 32mi di finale: l'obiettivo degli azzurri è quello di sorprendere e raccogliere il massimo possibile da un tabellone che, come detto, presenta qualche insidia.

Triplo podio a Tbilisi! Ai Mondiali di scherma, in Georgia, l'Italia chiude la giornata con tre bronzi: Luca Curatoli nella sciabola maschile, Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto femminile!

