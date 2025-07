LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali 2025 di scherma. A Tbilisi (Georgia) tornano i tornei individuali con spada maschile e sciabola femminile che nel tardo pomeriggio vedranno composti i podi iridati. 8 le carte azzurre, che a dispetto delle precedenti discipline partiranno con il ruolo di outsiders. Nella spada maschile gli italiani proveranno a stupire in un tabellone ricco di insidie. Nella parte alta figura il solo Valerio Cuomo, che all’esordio se la vedrĂ con il giapponese Ryu Matsumoto. Dall’altra parte del draw agiranno Davide Di Veroli, Matteo Galassi ed Andrea Santarelli, che troveranno al primo turno rispettivamente lo svizzero Hadrien Favre, il ceco Martin Rubes e l’olandese Tristan Tules. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile

