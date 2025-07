LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Galassi e Di Veroli ai quarti nella spada! Battiston deve superarsi nella sciabola femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Saranno rispettivamente l’ucraino Koshman e l’ungherese Siklosi gli avversari di Matteo Galassi e di Davide Di Veroli ai quarti della spada. 13.46 Si sono conclusi tutti gli ottavi della spada individuale maschile, i verdetti: Kano-Wang 15-11 Komata-Matsumoto 15-11 Semanenka-Kurbanov 14-13 Yamada-Imrek 14-13 Siklosi-Elsayed 15-10 Di Veroli-Jurka 15-11 Galassi-Loyola 15-8 Koshman-Tulen 15-12 13.45 Due su due per l’Italia negli ottavi della prova individuale della spada maschile, convincenti vittorie per Galassi e Di Veroli. Di Veroli-Jurka 15-11 A segno Davide! Lo spadista romano raggiunge i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli ai quarti nella spada! Battiston deve superarsi nella sciabola femminile

