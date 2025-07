LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Galassi e Di Veroli agli ottavi della spada bene Battiston Tocca ora a Passaro e Viale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:14 Battiston troverĂ agli ottavi la francese Sara Balzer. MICHELA BATTISTON (ITA) – FELICE HERBON 15-13! E c’è anche la stoccata numero 15 dell’italiana, che si aggiudica un confronto non banale e balza agli ottavi nella sciabola femminile. Battiston-Herbon 14-13. SI! E’ dell’azzurra la stoccata vincente. Battiston-Herbon 13-13. Netta stoccata della teutonica. Battiston-Herbon 13-12. Michela reagisce al pareggio dell’avversaria. Battiston-Herbon 12-11. Parata e risposta dell’azzurra. Battiston-Herbon 11-11. Attacca decisa la tedesca, che rimette in equilibrio la contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli agli ottavi della spada, bene Battiston. Tocca ora a Passaro e Viale

In questa notizia si parla di: battiston - ottavi - agli - diretta

Scherma, sciabolatrici lontane dal podio a Lima. Battiston e Rotili fuori agli ottavi, vince Emura - Continua il 2025 di successi per Misaki Emura. Dopo le vittorie a Tunisi ed Heraklion, la giapponese ha trionfato anche nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Veroli e Galassi avanti nella spada! Bene anche Viale, Passaro e Battiston nella sciabola!; Calendario Mondiali scherma 2025: orari giornalieri, programma, dove vederli in tv e streaming; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi argento nella spada maschile, bronzo per Santarelli.

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta 6-1, 6-3, 6-1: Jannik agli ... - Jannik Sinner si è quindi qualificato per gli ottavi, ritrovando la seconda settimana di Wimbledon. Si legge su corriere.it

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ Dortmund agli ottavi ... - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: l'Inter cerca la qualificazione agli ottavi contro il River Plate, in campo anche il girone F. Secondo ilsussidiario.net