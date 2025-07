LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Galassi e Di Veroli agli ottavi della spada bene Battiston Out Passaro tocca a Viale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ELOISA PASSARO (ITA) – ANASTASSIYA GULIK 12-15. Finisce qui, nulla da fare per l’azzurra, che si ferma ai sedicesimi. Passaro-Gulik 12-14. Con decisione la kazaka attacca e va a segno. Passaro-Gulik 12-13. Arriva il colpo dell’italiana! Passaro-Gulik 11-13. Prova a non mollare Eloisa. Passaro-Gulik 10-13. In arretramento e a fin di pedana va a segno Gulik. Passaro-Gulik 10-12. Due stoccate pregevoli della kazaka. Passaro-Gulik 10-10. L’azzurra porta l’avversaria a fin di pedana e piazza la stoccata vincente. Passaro-Gulik 9-10. Fasi decisive del duello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli agli ottavi della spada, bene Battiston. Out Passaro, tocca a Viale

Mondiali scherma: spada e sciabola, Italia a caccia di medaglie - Spada maschile e sciabola femminile mettono in palio oggi a Tbilisi le ultime medaglie individuali dei Mondiali di scherma, con l'Italia che punta ad accrescere il bottino conquistato finora, tre bron ... ansa.it scrive

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi live - Dopo il primo oro vinto dall'Italia ieri grazie al fioretto a squadre maschile, il programma di oggi ai Mondiali di scherma di Tiblisi (Georgia) prevede le prove individuali di spada maschile e sciabo ... Da sport.sky.it