LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Galassi ai quarti della spada ora Di Veroli Battiston l’unica azzurra in gara nella sciabola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Jurka 1-1. Di Veroli-Jurka 1-0 Gran contrattacco dell’azzurro. Un minuto senza stoccate, ammonizione per entrambi gli spadisti. 13.28 Di Veroli luce rossa, Jurka luce verde. Parte l’incontro! 13.26 Intanto, segnaliamo la vittoria di Mark Semanenka sul kazako Kurbanov (14-13). L’atleta neutrale strappa il pass per i quarti della spada. 13.24 Fanno il loro ingresso in pedana Di Veroli e Jurka. 13.19 Il giapponese Kano Koki prevale sul cinese Zijie Wang (15-11) e vola ai quarti, dove sfiderà un connazionale tra Matsumoto e Komata. 13.16 L’altro italiano impegnato negli ottavi della specialità della spada è Davide Di Veroli, che se la vedrà a breve con il ceco Jakub Jurka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi ai quarti della spada, ora Di Veroli. Battiston l’unica azzurra in gara nella sciabola

DAVIDE DI VEROLI SUPERA IL TURNO E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA SPADA BATTENDO 15-11 IL TEDESCO HERZBERG Di Veroli-Herzberg 14-11 Di Veroli-Herzberg 13-11 Di Veroli-Herzberg 12-9 Di Veroli-Herzberg 10-8 Di Veroli-Herzberg 9-6 Di Veroli-Herzberg 8-5 Di Veroli-Herzberg 7-4 Di Veroli-Herzberg 6-4 Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L'axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4

